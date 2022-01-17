Ситуаціяю прокоментував Павел Солох, очільник Бюро національної безпеки Польщі. Він звернув увагу на те, що Росія й далі стягує війська до кордону з Україною.

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Зважаючи на такі дії Кремля, вважають у Польщі, є велика загроза ймовірного вторгнення Росії в Україну вже найближчими днями. Отже, це може відбутися ще у січні.

Треба бути готовими до того, про що говорив британський міністр оборони, що Росія найближчими днями може напасти на Україну,

– зазначив Солох.

Він вважає, що можливий будь-який із сценаріїв розвитку подій. Хоча повномасштабний напад, спрямований на захоплення усієї України, виглядає найменш вірогідним, виключати можна.

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