Про це пані Посол написала у соцмережах. Таке об'єднання має відбутись негайно, наголосила дипломатка.

Актуально Повернення Порошенка в Україну і суд над ним: усе, що відомо про "вугільну справу"

Не час для "поляризації внутрішньої політики"

У цей час важливо не втратити це з поля зору і не відволікатися на поляризацію внутрішньої політики,

– зазначила Сіммонс.

Пані Посол не конкретизувала, що має на увазі. Проте можна припустити, що мовиться про розгляд "вугільної справи" Петра Порошенка. Політик повернувся з Варшави вранці 17 січня та одразу вирушив до Печерського райсуду, де йому мають обрати запобіжний захід.

До уваги! Тим часом у Європі повідомляють, що вторгнення Росії в Україну може відбутись вже найближчими днями. Таке припущення опублікували польські ЗМІ.

Велика Британія про можливість російської агресії в Україні:

Командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв провів зустріч з начальником штабу Об'єднаних сил ЗС Великої Британії Джо Баттерфіллом.

Британський бригадний генерал пообіцяв Наєву налагодити співпрацю на тлі зростання загроз.

13 січня безпекову ситуацію в Україні обговорив прем'єр Великої Британії Борис Джонсон з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

У МЗС Британії не раз закликали Росії до деескалації та конструктивного діалогу.

Дивіться у WTF про результати перемовин Росія – НАТО:

Текст публікації Мелінди Сіммонс:

Усі політичні лідери в Україні мають об'єднатися проти російської агресії прямо зараз. У цей час важливо не втратити це з поля зору і не відволікатися на поляризацію внутрішньої політики.