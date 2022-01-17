Політик повертається в Україну вранці 17 січня. Він перебував за кордоном майже місяць, адже виїхав 17 грудня 2021 року.
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Петро Порошенко повертається в Україну
Наразі Порошенка очікують в аеропорту "Жуляни". Він летить з Польщі.
Повернення Петра Порошенка: прямий ефір з аеропорту
Політик вилетів з Варшави
П'ятий президент вранці 17 січня прибув в аеропорт Варшави. Його супроводжувала дружина Марина Порошенко, а також народні депутати з "Євросолідарності". Зокрема, з п'ятим президентом перебувають Олексій Гончаренко, Артур Герасимов, Вікторія Сюмар, Ахтем Чийгоз, Микола Княжицький та Ростислав Павленко.
З Порошенком в Україну вирушили і його адвокати – Ілля Новіков та Ігор Головань, а також журналісти.
П'ятий президент записав відеозвернення, в якому передав вітання з аеропорту.
Хочемо передати вам вітання з Варшави, вітання при посадці на Wizz Air. У нас тут неймовірна компанія. У всіх дуже гарний настрій,
– наголосив він.
Крім того, Порошенко додав, що сон у нього був добрий, а причин для хвилювання немає.
Порошенко в аеропорту Варшави / Скриншот з відео
Петро Порошенко в аеропорту Варшави: дивіться відео
Згодом п'ятий президент вилетів з аеропорту Польщі. Він повертається в Україну чартерним рейсом Wizz Air.
У "Жулянах" готуються до приїзду Порошенка
Перед прибуттям політика до Києва в аеропорт "Жуляни" стягнули співробітників поліції та Нацгвардії. Кордони з правоохоронців виставили на вході, всередину пускають лише тих, у кого є квитки на виліт.
Видання "Сьогодні" повідомляє, що поблизу терміналу "А", де очікується повернення п'ятого президента, вже зібралося приблизно 200 його прихильників. Їм дозволили завести техніку:
- монтують екран;
- виставляють звук.
У "Жулянах" очікують прибуття Порошенка / Фото Катерини Соляр, 24 канал
У "Жуляни" стягнули поліцію та Нацгвардію / Фото з фейсбуку Юрія Бірюкова
Порошенку намагалися вручити повістку про виклик у ДБР: коротко
Слідчі Державного бюро розслідувань 17 грудня 2021 року намагались вручити Петру Порошенку повістку про виклик. Проте політик фактично втік від слідчих. На оприлюднених кадрах помітно, як авто просто їде.
6 січня Держбюро розслідувань заявили, що Петро Порошенко купив квиток на літак уже після вручення повістки про виклик до ДБР для проведення процесуальних дій.
Справа Петра Порошенка: що відомо
- 20 грудня 2021 року Петру Порошенку оголосили підозру в державній зраді.
- У ДБР повідомили, що п'ятий президент міг бути у змові з вищим російським керівництвом та сприяти діяльності бойовиків на Донбасі. За даними слідства, у 2014 – 2015 роках Порошенко використав свої повноваження президента, щоб незаконно припинити постачання вугілля з ПАР та на вимогу Росії він підписав контракт на постачання вугілля в Україну з окупованих територій Донбасу.
- На 23 грудня Порошенка викликали на допит у ДБР. Проте політик записав відеозвернення та заявив, що замість нього прийдуть адвокати, адже він перебуває за кордоном. Політик називає справу сфабрикованою.
- Захист політика Ілля Новіков та Ігор Головань справді прийшли у ДБР та заявили, що зробили це, щоб почати діалог.
- 24 грудня ЗМІ написали, що Офіс генпрокурора хоче арештувати Порошенка та призначити заставу в розмірі 1 мільярд доларів. Нібито суд дав дозвіл прокурорам на затримання політика під час закритого засідання. Одразу ж після цього йому мають обрати запобіжний захід. Після цього у Печерському суді заявили, що не отримували клопотання про затримання Порошенка.
- 6 січня Печерський районний суд Києва арештував майно політика, проте йому дозволили ним користуватись.
- За даними видання "Слідство.Інфо", Порошенко перед арештом майна переписав корпорацію Roshen на сина. Forbes оцінює кондитерські статки у 1,1 мільярда доларів.
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