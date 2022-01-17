Політик повертається в Україну вранці 17 січня. Він перебував за кордоном майже місяць, адже виїхав 17 грудня 2021 року.

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Петро Порошенко повертається в Україну

Наразі Порошенка очікують в аеропорту "Жуляни". Він летить з Польщі.

Повернення Петра Порошенка: прямий ефір з аеропорту

Політик вилетів з Варшави

П'ятий президент вранці 17 січня прибув в аеропорт Варшави. Його супроводжувала дружина Марина Порошенко, а також народні депутати з "Євросолідарності". Зокрема, з п'ятим президентом перебувають Олексій Гончаренко, Артур Герасимов, Вікторія Сюмар, Ахтем Чийгоз, Микола Княжицький та Ростислав Павленко.

З Порошенком в Україну вирушили і його адвокати – Ілля Новіков та Ігор Головань, а також журналісти.

П'ятий президент записав відеозвернення, в якому передав вітання з аеропорту.

Хочемо передати вам вітання з Варшави, вітання при посадці на Wizz Air. У нас тут неймовірна компанія. У всіх дуже гарний настрій,

– наголосив він.

Крім того, Порошенко додав, що сон у нього був добрий, а причин для хвилювання немає.



Порошенко в аеропорту Варшави / Скриншот з відео

Петро Порошенко в аеропорту Варшави: дивіться відео

Згодом п'ятий президент вилетів з аеропорту Польщі. Він повертається в Україну чартерним рейсом Wizz Air.

У "Жулянах" готуються до приїзду Порошенка

Перед прибуттям політика до Києва в аеропорт "Жуляни" стягнули співробітників поліції та Нацгвардії. Кордони з правоохоронців виставили на вході, всередину пускають лише тих, у кого є квитки на виліт.

Видання "Сьогодні" повідомляє, що поблизу терміналу "А", де очікується повернення п'ятого президента, вже зібралося приблизно 200 його прихильників. Їм дозволили завести техніку:

монтують екран;

виставляють звук.



У "Жулянах" очікують прибуття Порошенка / Фото Катерини Соляр, 24 канал



У "Жуляни" стягнули поліцію та Нацгвардію / Фото з фейсбуку Юрія Бірюкова

Порошенку намагалися вручити повістку про виклик у ДБР: коротко

Слідчі Державного бюро розслідувань 17 грудня 2021 року намагались вручити Петру Порошенку повістку про виклик. Проте політик фактично втік від слідчих. На оприлюднених кадрах помітно, як авто просто їде.

6 січня Держбюро розслідувань заявили, що Петро Порошенко купив квиток на літак уже після вручення повістки про виклик до ДБР для проведення процесуальних дій.

Зверніть увагу! Адвокатка ГО "Громадський люстраційний комітет" Тетяна Козаченко заявила, що Порошенка не мають права затримати в аеропорту "Бориспіль" при перетині державного кордону. Однак можуть це зробити, якщо до публічної інформації справді є ухвала про затримання, то слід очікувати, що ДБР і Нацполіція при прильоті Порошенка затримають його. Після цього доставлять до суду, де можуть розглянути клопотання про обрання запобіжних заходів. У ДБР заявили, що проситимуть йому найжорсткіший запобіжний захід.

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