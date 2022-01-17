У Державному бюро розслідувань зазначили, що не залучали правоозахисника безоплатної вторинної правової допомоги для надання її політику. Про це повідомила пресслужба відомства.

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Інформація щодо залучення працівниками ДБР такого адвоката є неправдивою та не відповідає дійсності,

– мовиться у повідомленні.

Окрім цього, українські правоохоронці додали, що наразі встановлюються всі обставини розповсюдження відповідної інформації, а після цього буде надана правова оцінка таким діям.

Зверніть увагу! Суд 17 січня розглядає так звану "вугільну справу", в якій фігурує Порошенко.

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