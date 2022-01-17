В Государственном бюро расследований отметили, что не привлекали правозащитника бесплатной вторичной правовой помощи для предоставления ее политику. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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Информация о привлечении работниками ГБР такого адвоката является неправдивой и не соответствует действительности,
– говорится в сообщении.

Кроме этого, украинские правоохранители добавили, что сейчас устанавливаются все обстоятельства распространения соответствующей информации, а после этого будет дана правовая оценка таким действиям.

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