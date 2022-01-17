В Государственном бюро расследований отметили, что не привлекали правозащитника бесплатной вторичной правовой помощи для предоставления ее политику. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
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Информация о привлечении работниками ГБР такого адвоката является неправдивой и не соответствует действительности,
– говорится в сообщении.
Кроме этого, украинские правоохранители добавили, что сейчас устанавливаются все обстоятельства распространения соответствующей информации, а после этого будет дана правовая оценка таким действиям.
Дело Порошенко: что известно
- Порошенко 20 декабря 2021 года сообщили о подозрении в государственной измене. Она касается поставок угля на украинские ТЭЦ с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
- В ГБР пытались вызвать политика на допрос, но он сбежал за границу.
- Впоследствии правоохранители обнародовали доказательства, что парламентарий, вероятно, не планировал свой визит заранее. Так как приобрел билет на самолет уже после вручения повестки.
- Офис генерального прокурора 28 декабря направил в Раду сообщение о подозрении Порошенко.
- Печерский районный суд Киева 6 января арестовал имущество народного депутата.