Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны дал 20 декабря срочный брифинг. Он назвал дело против Порошенко сфабрикованным.

Ранее Уголь из оккупированного Донбасса: Порошенко проигнорировал следователей, которые вручали ему повестку в ГБР

Порошенко подписали подозрение: что известно

При этом, Турчинов сообщил, что подозрение пятому президенту Украины подписывала не генпрокурор Ирина Венедиктова. По его словам, это вместо нее якобы сделал "ее заместитель с фамилией Симоненко". Подозрение нардепу могли направить по почте, поскольку сейчас он находится за пределами страны.

Обратите внимание! Источники 24 канала в правоохранительных органах подтвердили информацию о факте объявления Петру Порошенко подозрения.

Соратник Порошенко говорит, что речь идет об обеспечении Украины углем в условиях военного противостояния 2014 – 2015 годов.

Ситуация была сверхсложной, было военное обострение. В этих условиях тогдашнее руководство страны смогло обеспечить энергетическую безопасность страны,

– подчеркнул он.

Порошенко хотели допросить, но он проигнорировал следователей

17 декабря следователи Государственного бюро расследований пытались вручить Порошенко повестку на допрос. Впрочем, политик проигнорировал их: сел в авто и уехал. Этот момент зафиксировали на видео.

Речь идет об уголовном деле относительно схемы поставки угля из временно оккупированного Донбасса и содействия пророссийским боевикам группой украинцев.

Ранее по этому делу уже объявили подозрения пророссийскому нардепу Виктору Медведчуку и бывшему министру энергетики Владимиру Демчишину.

Порошенко сначала должны были просто допросить. Впрочем, экс-заместитель генпрокурора Виктор Трепак заявил, что ему готовят сообщение о подозрении.

Пятый президент вернется в Украину

Отметим, что накануне лидер "Европейской солидарности" уехал за границу. На сайте его силы указано, что он посетит Польшу и Турцию. Турчинов заявил, что власть якобы знала о его заранее запланированных встречах с вселенским патриархом и европейскими лидерами. Несмотря на это, в ГБР все равно пошли на вручение ему повестки на очередной допрос.

"После проведения запланированных международных встреч и короткого отпуска Порошенко вернется в Украину", – заверил бывший секретарь СНБО.