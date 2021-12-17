На кадрах, обнародованных в сети, видно Порошенко, который идет по направлению к автомобилю. Вслед за пятым украинским президентом направлялись следователи ГБР.

Ранее Порошенко ворвался в прямой эфир канала "Рада" и уже стал мемом: видео скандала

Порошенко проигнорировал следователей

"Возьмите повестку, пожалуйста", – обращались правоохранители к Порошенко. Впрочем, политик проигнорировал их и сел в машину. Когда один из сопровождавших его мужчин закрывал дверь, раздался бранный крик. "Поехали, ё* твою мать", – сказал кто-то в салоне авто. Кто именно это был – неизвестно. После этого нардеп уехал от здания парламента.

Порошенко проигнорировал следователей ГБР: смотрите видео

Нардепу хотели вручить повестку

В Государственном бюро расследований сообщили, что 17 декабря Порошенко пытались вручить повестку о вызове. Впрочем, сделать это так и не удалось.

В ведомстве хотят пообщаться с политиком в отношении преступной схемы снабжения угля со временно оккупированных территорий и содействия боевикам.

Соответствующее уголовное производство расследуют по статьям о финансировании терроризма, создании террористической организации и государственной измене.

Обратите внимание! Ранее бывший заместитель генпрокурора Виктор Трепак сообщил, что Порошенко могут объявить подозрение по "делу Медведчука". Его якобы может подписать заместитель Венедиктовой.