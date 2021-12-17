Речь идет об уголовном производстве по преступной схеме поставки угля с временно оккупированных территорий. А также – о содействии пророссийским боевикам группой украинцев.

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ГБР не удалось вручить Порошенко повестку

17 декабря представители ГБР встретили нардепа у здания парламента и пытались вручить ему повестку о вызове. В ведомстве пояснили, что это нужно для установления всех обстоятельств уголовного производства. Впрочем, Порошенко проигнорировал правоохранителей и уехал в неизвестном направлении.

В Государственном бюро расследований отметили, что действуют исключительно в рамках законодательства, в частности – когда речь идет о вызове чиновников и вручении им соответствующих уведомлений. В ведомстве подчеркнули, что обращают на это внимание, чтобы избежать манипуляций и спекуляций вокруг дела.

Какого производства касается повестка

Речь идет о деле, которое расследует Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины. Она касается преступной схемы поставки угля с временно оккупированных территорий и содействия российским наемникам на Донбассе. Производство открыли по статьям о финансировании терроризма, государственной измене и создании террористической организации.

Обратите внимание! Осенью 2021 года в рамках этого же производства уже сообщили о подозрении действующему нардепу Виктору Медведчуку и бывшему министру энергетики Владимиру Демчишину.

Порошенко могут готовить подозрение