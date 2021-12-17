Мовиться про кримінальне провадження щодо злочинної схеми постачання вугілля із тимчасово окупованих територій. А також – про сприяння проросійським бойовикам групою українців.

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ДБР не вдалося вручити Порошенку повістку

17 грудня представники ДБР зустріли нардепа біля будівлі парламенту й намагалися вручити йому повістку про виклик. У відомстві пояснили, що це потрібно для встановлення усіх обставин кримінального провадження. Втім, Порошенко проігнорував правоохоронців й поїхав у невідомому напрямку.

У Державному бюро розслідувань наголосили, що діють виключано у межах законодавства, зокрема – коли мовиться про виклик високопосадовців та вручення їм відповідних повідомлень. У відомстві підкреслили, що звертають на це увагу, аби уникнути маніпуляцій та спекуляцій навколо справи.

Якого провадження стосується повістка

Мовиться про справу, яку розслідує Державне бюро розслідувань та Служба безпеки України. Вона стосується злочинної схеми постачання вугілля із тимчасово окупованих територій та сприяння російським найманцям на Донбасі. Провадження відкрили за статтями про фінансування тероризму, державну зраду та створення терористичної організації.

Зверніть увагу! Восени 2021 року в межах цього ж провадження вже повідомили про підозру чинному нардепу Віктору Медведчуку та колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину.

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