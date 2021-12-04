Про те, що Порошенку готують підозру у "справі Медведчука", у мережі повідомив заступник генпрокурора Віктор Трепак.

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Порошенку можуть оголосити про підозру

Порошенку може бути пред'явлена нова підозра у справі, яка пов'язана з торгівлею вугіллям з окупованої росіянами території України у період його президентства,

– зазначив Трепак.

За його словами, Офіс генпрокурора підготував проєкт такої постанови. Наразі документ вивчають в Офісі Президента. Зокрема, вирішують наскільки доцільною є реалізація такої підозри саме зараз і як це вплине на електоральні настрої суспільства.

"Очевидно, що цей хід влади інформаційно переб'є болючі для неї теми суспільного обговорення", – додав ексзаступник генпрокурора.

Підписати підозру може заступник Венедіктової

Трепак також зазначив, що раніше Венедіктова підписання схожих документів доручала одному зі своїх заступників, наділивши його на цей час статусом виконувача обов'язків: "Сама терміново відбувала у відрядження чи відпустку".

Наскільки відомо, Ірина Валентинівна якраз зібралася у десятиденне відрядження до США. Саме у цей час може і відбутися повідомлення про підозру п'ятому президентові,

– підсумував Трепак.

Однак додав, що це станеться за умова, що Банковій вже прийнято про це політичне рішення.

Справа про постачання вугілля з окупованих територій

Раніше журналісти Bihus.info провели розслідування щодо так званих "плівок Медведчука". У них йшлося, що Віктор Медведчук вів переговори з Кремлем і лідерами бойовиків на Донбасі про постачання вугілля з ОРДЛО.

У перемовинах кум Путіна стверджував, що бути посередником йому нібито доручили президенти Петро Порошенко і Володимир Путін.

До слова, про Бомби-компромати, які вибухають все ближче до Порошенка,

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Текст допису Віктора Трепака:

За моєю інформацією, найближчим часом колишньому Президенту України Петру Порошенку може бути пред'явлена нова підозра у справі, яка пов'язана з торгівлею вугіллям з окупованої росіянами території України у період його президенства і в якій "проходять" В. Медведчук та ексміністр енергетики В.Демчишин. Підготовлений офісом Генерального прокурора проєкт такої підозри наразі вивчається в офісі президента. Вирішується, наскільки доцільною є реалізація такої підозри саме зараз і як це вплине на електоральні настрої суспільства. Очевидно, що цей хід влади інформаційно переб’є болючі для неї теми суспільного обговорення.

Раніше Генеральний прокурор І.Венедіктова підписання такого роду політично резонансних підозр у багатьох випадках доручала одному із своїх заступників (наділивши його на цей час статусом "в. о." генпрокурора), а сама терміново відбувала у відрядження чи відпустку. Наскільки відомо, Ірина Валентинівна якраз зібралася у десятиденне відрядження до США. Саме у цей час може і відбутися повідомлення про підозру п’ятому президентові – звичайно, якщо на Банковій вже прийнято про це політичне рішення. Цікаво, кому із заступників генпрокурора цього разу випаде "честь2 виконати таку делікатно-відповідальну функцію.