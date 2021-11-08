Порошенко заявив, що був змушений продати акції. Натомість журналісти, громадські діячі та депутати створили медіахолдинг "Вільні медіа", який купив 100% корпоративних прав "5 каналу" та "Прямого". Фактично, – Порошенко розпорошив свою частку у власності.

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Угода забороняє Порошенку "будь-яким чином впливати на редакційну політику" телеканалів або контролювати холдинг. Нові власники медіахолдингу невдовзі мають укласти з каналами угоду про невтручання.

Додаткових 10% акцій холдингу відвели під участь трудового колективу медіа. Таким чином трудові колективи стали найбільшим акціонером.

За скільки купили корпоративні права

Корпоративні права купили нібито за ринковою ціною. Остаточної вартості не озвучили. Проте кажуть, що значна сума угоди нібито "відображає внесок", який сім'я Порошенка та пов'язані з нею компанії, мовляв, "зробили на підтримку преси".

Зверніть увагу! Президент Володимир Зеленський 5 листопада невідкладно підписав антиолігархічний закон. Перед тим його схвалила Верховна Рада, 279 нардепів проголосували "за". Відповідно до нього, однією з ознак визначення олігархів є значний вплив на ЗМІ. Зауважимо, у лютому 2021 року Порошенко купив "Прямий", який офіційно належав колишньому главі КМДА Володимиру Макеєнку. Хоча п'ятого президента й раніше називали неофіційним власником ЗМІ. Крім того, Порошенку належить "5 канал". Що треба знати про закон щодо олігархів Документ встановлює чіткі критерії для визначення олігархів. Зокрема, олігархом вважатимуть людину, якщо вона:

бере участь у політичному житті;

має значний вплив на ЗМІ;

є кінцевим бенефіціарним власником суб'єкта господарювання, який, своєю чергою, є суб'єктом природних монополій;

має активів на суму, що перевищує 1 мільйон прожиткових мінімумів.

Відповідно до закону, створять реєстр олігархів. Осіб туди вноситиме Рада національної безпеки та оборони.