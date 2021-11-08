Порошенко заявил, что вынужден был продать акции. В то же время журналисты, общественные деятели и депутаты создали медиахолдинг "Свободные медиа", который купил 100% корпоративных прав "5 канала" и "Прямого".

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Порошенко якобы не будет иметь влияния на каналы

Соглашение запрещает Порошенко "всяким образом влиять на редакционную политику" телеканалов или контролировать холдинг. Новые владельцы медиахолдинга вскоре должны заключить с каналами соглашение о невмешательстве.

Дополнительные 10% акций холдинга отведены под участие трудового коллектива медиа. Таким образом, трудовые коллективы стали крупнейшим акционером.

За сколько купили корпоративные права

Корпоративные права купили по рыночной цене. Окончательную стоимость не озвучили. Однако говорят, что значительная сумма соглашения якобы "отражает вклад", который семья Порошенко и связанные с ним компании, мол, "внесли в поддержку прессы".

Обратите внимание! Президент Владимир Зеленский 5 ноября безотлагательно подписал антиолигархический закон. До этого его одобрила Верховная Рада, 279 нардепов проголосовали "за".



Согласно ему, одним из признаков определения олигархов является значительное влияние на СМИ.

Заметим, в феврале 2021 года Порошенко купил "Прямой", официально принадлежавший бывшему главе КГГА Владимиру Макеенко. Хотя пятого президента и раньше называли неофициальным владельцем СМИ. Кроме того, Порошенко принадлежит "5 канал".

Что нужно знать о законе относительно олигархов

Документ устанавливает четкие критерии определения олигархов. В частности, олигархом сочтут человека, если он:

участвует в политической жизни;

оказывает значительное влияние на СМИ;

является конечным бенефициарным собственником предприятия, который, в свою очередь, является субъектом естественных монополий;

имеет активы на сумму, превышающую 1 миллион прожиточных минимумов.

Согласно закону, создадут реестр олигархов. Людей туда будет вносить Совет национальной безопасности и обороны.