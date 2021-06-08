Медведчук не підтримував обміну 1 бойовика на 7 українців і цинічно заявляв це так званому омбудсмену бойовиків. Щодо звільнення Надії Савченко його найбільше цікавило те, щоб його показали по телебаченню поруч із Путіним.

Загалом про випуск Звільнення полонених – це брехня, – Бігус показав останню серію "прослушки Медведчука"

Навіщо Медведчук в обміні полоненими

Що важливо, розповідає Денис Бігус, повідомлення про офіційний статус Медведчука першими зробили бойовики псевдореспублік. Відповідну заяву висунув ватажок Олександр Захарченко. І лише наступного дня про роль Медведчука повідомила СБУ.

У розмові із помічником Путіна Владиславом Сурковим Віктор Медведчук сказав, що його на цю справу делегував особисто Порошенко. І висловив далеко не позитивний настрій.

Я кажу… Дякую, Петре Олексійовичу, якщо треба – я готовий. Я такий, знаєш… Не вірю у це світле майбутнє,

– йдеться на плівці.

У політикумі участь Медведчука пояснювали нібито можливістю достукатися до Путіна. Втім, розслідувачі зазначають: у них немає жодних записів, де б Медведчук обговорював саме обмін полоненими із помічниками Путіна чи з ватажками бойовиків.

Були розмови з так званими "обмудсменами" лжереспублік. Тобто безпосередньо "достукатися" до Путіна він не міг.

До теми Я до цих військ не маю відношення, – Медведчук про ЗСУ в розмові з ватажком бойовиків

Обмін 1 на 7: "Не давай, Оля"

Віктор Медведчук активно спілкувався із Ольгою Кобцевою – так званою відповідальною за обмін з боку бойовиків. Під час однієї з розмов вона висунула куму Путіна претензію: мовляв, якісь хлопці (а це була СБУ – 24 канал), займаються переговорами в обхід неї.

Тоді була можливість обміняти одного бойовика на 7 українських полонених. Кобцева сказала, що не дасть цього зробити. Віктор Медведчук у відповідь розсміявся і сказав: "А не давай, Олю".

Ти зірвала спробу обміну? Ну, молодець!

– говорить на записах начебто Медведчук.

Обмін Надії Савченко

Коли визволили льотчицю Надію Савченко, Віктора Медведчука найбільше турбувало те, чому його не показали по телебаченню поруч із Путіним. Мовляв, видно лише його руки, хоч він сидів поруч із очільником Кремля. Таку претензію він висунув прессекретарю свого кума.

А як вони знімали? Це найважливіший момент був, для чого цей город городився. Прикро просто…

– заявив Медведчук.



Переживання Медведчука через відсутність у кадрі / Скриншот

Медведчук мав "бонуси" за участь

Офіційно і публічно заявлялося, що Віктор Медведчук є посередником лише у питаннях обміну полоненими. Це підтверджував і тодішній президент Петро Порошенко.

Завдяки тому, що Віктор Медведчук був залучений до обміну полоненими, він мав бонуси:

міг літати напряму з Києва до Москви;

комунікував з Кремлем;

мав легалізований контакт із бойовиками.

Звісно, йому відкривалися й інші можливості – заволодіння трубою, заробіток на вугіллі та електроенергії.

Важливо: У розслідуванні йдеться про затягування звільнення з полону кіборга Рахмана. Як випливає з оприлюднених розмов, Медведчук не шукав можливості визволити його якнайшвидше. Кум Путіна хотів, щоб Рахмана звільнили тільки "на президентському рівні" – задля підняття іміджу Порошенка. Відтак кіборг три з чотирьох місяців провів у полоні дарма.

Заключна частина прослушки Медведчука: коротко