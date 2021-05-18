Журналісти-розслідувачі проєкту "Наші гроші" оприлюднили телефонні розмови Віктора Медведчука з представниками бойовиків та Росії за 4 роки. В одному з фрагментів кум Путіна цинічно переконував ватажка самопроголошеної "ЛНР" Олексія Карякіна, що не має ніякого відношення до ЗСУ.

У розмові Медведчук неодноразово відхрещувався від української армії та називав ЗСУ "їхніми військами".

Важливо Ватажки бойовиків і лідери Кремля: журналісти отримали записи розмов Медведчука за 4 роки

Як сказав ведучий проєкту "Наші гроші" Денис Бігус, наступна телефонна розмова трохи відкриває завісу, за кого насправді грає Віктор Медведчук.

Розмова Медведчука з ватажком бойовиків:

Олексій Карякін: Ваші славетні війська з блок-поста обстріляли. Окрім цього, у Червоному Партизані чи то мінометний, чи то гаубичний обстріл йде населеного пункту Червоний Партизан.

Віктор Медведчук: Почекай, Олексію. Дай я запишу. По-перше, це не наші славетні війська. Я до цих славетних військ маю таке ж відношення як і ти.

К: Українська армія чи хто там у вас…

М: Ну, зрозуміло, так… У них, Олексію. У них.

К: Далі. Просування техніки продовжуються. Літаки почали літати. Нам що, покласти вам кілька "пташок", блін?

М: От дивися, Олексію, що я хочу сказати. Ти повинен знати і, мабуть, знаєш. Я все це роблю на прохання Путіна і на прохання Порошенка. Але до Порошенка і до цих офіційних дій я жодного відношення не маю.

Шикарний український переговорник,

– підсумував Бігус.

Водночас у розмові із заступником голови уряду Росії Дмитром Козаком Медведчук обмовився, що працює в інтересах сепаратиста та очільника окупованого Криму Сергія Аксьонова.

Запис розмови Медведчука та російських бойовиків: дивіться відео

Додамо, що кума Путіна Віктора Медведчука звинувачують у держзраді в Україні та замаху на розграбування національних ресурсів у тимчасово окупованому Криму.

Печерський суд Києва 13 травня обирав проросійському нардепу запобіжний захід – домашній арешт до 9 липня. На Медведчука вже одягли електронний браслет.