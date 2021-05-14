Проросійського нардепа Віктора Медведчука 13 травня суд відправив під домашній арешт. Згодом стало відомо, що на нього нібито одягли електронний браслет.

Електронний засіб контролю на Медведчука одягли пізно ввечері 13 травня. Це нібито відбулося у будівлі Нацполіції Києва.

Браслет одягнули. Прокурор був присутній при надяганні електронного засобу контролю,

– мовиться у повідомленні.

Тепер народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" повинен весь час носити браслет, який слідкуватиме, чи той не виходить з дому.

Зверніть увагу! Журналісти 24 каналу намагаються зв'язатися з прокуратурою для підтвердження чи спростування інформації.

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