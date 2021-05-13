Печерський райсуд Києва 13 травня обрав запобіжний захід нардепу і куму Путіна Віктору Медведчуку. Перед тим йому висунули підозру у державній зраді і замаху на розтрату національних ресурсів у Криму.

Про те, що Медведчука необхідно взяти під варту, клопотали слідчі Офісу генпрокурора. Втім, суддя В'ячеслав Підпалий відмовив у цьому.

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Медведчук буде під домашнім арештом

Суддя Підпалий відмовив клопотанню слідчого Офісу генпрокурора Івана Мороза взяти Віктора Медведчука під варту. Відтак Медведчук до 9 липня перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом.

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Відмова видати на поруки

40 народних депутатів від ОПЗЖ заявили, що готові взяти Віктора Медведчука на поруки.

Прокурори вимагали арешту до липня

Прокуратура вимагала арешту Медведчука до 10 липня або ж внесення застави у розмірі 300 мільйонів 930 гривень. Однак право на заставу вимагали дозволити у разі, якщо політик перебуватиме у Києві та не спілкуватиметься з іншим підозрюваним – Тарасом Козаком. Зауважимо, раніше РНБО заблокувала усі активи та рахунки політика.

Суддя політика відомий скандальними рішеннями

На засіданні з обрання Медведчуку запобіжного заходу головував суддя В'ячеслав Підпалий. За даними проєкту Prosud, у минулому служитель Феміди схвалював суперечливі рішення:

2020 року Підпалий зобов'язав "Привабтанк" виплатити братам Суркісам 200 мільйонів доларів.

2018 року суддя видав дозвіл на отримання усіх даних щодо телефонних дзвінків та смс двох журналісток-розслідувачок.

2016 році Підпалий зняв арешт з рахунків колишнього віцепрем'єр-міністра з оточення президента-втікача Віктора Януковича Сергія Арбузова.

Медведчука підозрюють у державній зраді

Кума Путіна Віктора Медведчука та його близького соратника Тараса Козака підозрюють у державній зраді. Підозра стосується замаху на розграбування національних ресурсів в українському Криму.

Підписала підозру генпрокурорка Ірина Венедіктова. Вона заявила, що слідство та прокурори мають достатньо підстав, аби змінити статус цих політиків зі свідків на підозрюваних.

Вручити підозру Медведчуку одразу ж не змогли: СБУ не знайшла політика за місцем проживання.

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