Економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в етері 24 Каналу зазначив, що хоча й критики на адресу Набіулліної достатньо, вона є доволі кваліфікованим економістом та хорошим фінансистом. З його слів, вона своїми рішеннями щодо високих відсоткових ставок лякає російський бізнес, однак їй вдається утримувати фінансову систему Росії.

Дивіться також Росія просто не зможе виплачувати пенсії та зарплати: коли це станеться

Промисловий бізнес Росії страждає, дотації з бюджету не отримує

В офіційній статистиці Росії нині інфляція становить 7,5 – 8%. Пендзин пояснив, що не може бути ставка рефінансування 21% при таких показниках інфляції. Висока облікова ставка є механізмом боротьби з інфляцією.

Для прикладу, в Україні інфляція 9%, облікова ставка 13,5%. От таке співвідношення, зі слів економіста, на відміну від російських даних, відповідає дійсності.

На що впливає облікова ставка? На відсоток по кредитах, по яких бізнес може залучити їх для своєї діяльності. Чим вище ставка, тим вищі кредити. В Росії вартість кредиту наразі 30%. Відповідно, попит бізнесу на такі кредити зменшується, стає менше вільної готівки в обігу,

– пояснив Пендзин.

Економіст зауважив, що таке значне підняття облікової ставки дуже б'є по промисловому бізнесу, який не отримує дотацій. В Росії сьогодні тільки для ВПК передбачені кошти з бюджету, а весь основний російський бізнес фінансування з державної казни не отримує.

Чи наважиться Путін звільнити Набіулліну

Російський промисловий бізнес нині скаржиться на Набіулліну через те, що вона суттєво підвищила ставку по відсотках кредитів. Тепер вкрай проблематично ті кредити залучити в бізнес, відповідно – в нього немає змоги розвиватися.

Однак Пендзин висловив сумнів, що Набіулліну можуть звільнити з посади голови Центробанку Росії, адже, з його слів, сьогодні стабільність російської фінансової системи – це її заслуга.

Якщо зараз знизити облікову ставку і відпустити кредити в дешеву путь, то інфляція в Росії сягне 50 – 70%. А це в першу чергу вдарить по російських громадянах, обвалить їх доходи, заощадження, що призведе до надзвичайно великих негативних наслідків для Путіна. Тому дуже низька ймовірність, що він стане змінювати Набіулліну,

– вважає Пендзин.

Зазначимо, що голова Центробанку Росії повідомила, що для контролю інфляції в майбутньому доведеться ухвалювати радикальніші зміни в грошово-кредитній політиці.

В Росії у вересні облікова ставка становила 19%. Таке підвищення було спровоковане високою інфляцією. Наступного разу підвищення відбулось у жовтні – 21%. В Росії спостерігається постійне зростання цін.