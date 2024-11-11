Цілком імовірно, що з вересня Росія не зможе виплачувати пенсії та зарплати. Детальніше 24 Каналу пояснив кандидат економічних наук та головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус.

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Росії може не вистачити так званих коштів на "чорний день"

Іван Ус сумнівається, що Росія не зможе виплачувати зарплати та пенсії вже в першій половині 2025 року, а ось з липня – цілком можливо.

На кінець вересня залишок ліквідної частини Фонду національного добробуту, так званих коштів на "чорний день", становив 5,2 трильйона рублів.

Водночас дефіцит в російському бюджеті, запланований на 2024 рік, складе 3,3 трильйона рублів. Враховуючи те, що Росія має небагато надходжень, шляхом яких можна покрити цю цифру, кошти братимуть також з резервів.

Можемо сміливо уявити, що з 5,2 залишиться 1,9 трильйона рублів. Їх повністю вистачить на першу половину 2025 року для виплат пенсій та інших платежів. Далі можуть початися серйозні проблеми,

– зазначив кандидат економічних наук.

За гарної кон'юнктури, Росії ще може вдасться без труднощів пройти липень – серпень. Водночас, починаючи з вересня, навряд вистачить коштів, аби покрити всі забаганки.

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До того ж, за умови збереження військових витрат, дійсно прийдеться перестати платити пенсії та зарплати. Рросійське суспільство терпить багато речей, тому цікаво, чи "проковтне" і це.

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