Мовиться про персональні санкції. Про це 24 Каналу розповіла російська опозиціонерка та політична аналіткиня Ольга Курносова, зауваживши, що через це багато депутатів в Росії налякані та не знають що робити. Ба більше, такі події можуть призвести й до перевороту в країні-агресорці.

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Чого серйозно злякалися російські еліти

Російська опозиціонерка зауважила, що росіянам не варто надіятись на те, що Трамп послабить чи зніме санкції проти Росії. Він це може зробити лише тоді, коли зменшить ціни на нафту, що вважає це набагато ефективнішим, ніж санкції.

Якщо це буде працювати краще, то можна і зняти санкції. Головне, щоб економічно якомога швидше придушити Кремль. Радіти росіянам не треба,

– зазначила Курносова.

При цьому, за перше президентство Трамп ввів нову хвилю санкцій проти Росії. Варто розуміти, що є санкції двох видів: секторальні та персональні. Якщо перші ще можуть діяти не дуже ефективно, то сказати так про персональні не можна. За переконанням російської опозиціонерки, їх відміняти точно ніхто не буде.

Росія перебуває в очікуванні власного "транзиту". Це видно по тому, як готуються до виборів депутати госдуми, багатьох з яких не будуть переобирати. Вони це розуміють і думають, що робити. Коли ситуація погіршиться, може назріти переворот,

– наголосила Курносова.

Вона додала, що коли є всі умови для перевороту, події розгортаються дуже швидко.