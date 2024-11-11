Речь идет о персональных санкциях. Об этом 24 Каналу рассказала российский оппозиционер и политический аналитик Ольга Курносова, заметив, что из-за этого многие депутаты в России напуганы и не знают что делать. Более того, такие события могут привести и к перевороту в стране-агрессоре.

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Чего серьезно испугались российские элиты

Российская оппозиционерка отметила, что россиянам не стоит надеяться на то, что Трамп ослабит или снимет санкции против России. Он это может сделать только тогда, когда уменьшит цены на нефть, что считает это гораздо более эффективным, чем санкции.

Если это будет работать лучше, то можно и снять санкции. Главное, чтобы экономически как можно скорее подавить Кремль. Радоваться россиянам не надо,

– отметила Курносова.

При этом, за первое президентство Трамп ввел новую волну санкций против России. Стоит понимать, что есть санкции двух видов: секторальные и персональные. Если первые еще могут действовать не очень эффективно, то сказать так о персональных нельзя. По убеждению российской оппозиционерки, их отменять точно никто не будет.

Россия находится в ожидании собственного "транзита". Это видно по тому, как готовятся к выборам депутаты госдумы, многих из которых не будут переизбирать. Они это понимают и думают, что делать. Когда ситуация ухудшится, может назреть переворот,

– подчеркнула Курносова.

Она добавила, что когда есть все условия для переворота, события разворачиваются очень быстро.