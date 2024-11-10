Общественный деятель, член Республиканской партии и президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус рассказал 24 Каналу, что, по данным последних опросов, 63% американцев за поддержку Украины до полноценной победы. Он подчеркнул, что и республиканцы, и демократы также убеждены, что США должны выделять военную помощь на нужды ВСУ.

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Позиция Трампа по Украине

Борис Пинкус считает, что Дональд Трамп и Владимир Зеленский имеют много общего, ведь никто не ожидал, что они получат такие успехи в политике. Однако есть и отличие – лидер республиканцев непредсказуем.

Зеленский не может быть таким, ведь он выражает потребности украинского народа,

– отметил он.

Встреча Зеленского и Трампа

Пинкус напомнил, что президент Украины недавно встречался с будущим главой США. После этого Трамп сказал, что много нового узнал о войне в Украине и назвал Зеленского непоколебимым.

И самое главное, на чем он отметил – если и будет соглашение с Россией, то она никогда не повлияет на национальные интересы Украины. Этим все сказано,

– отметил он.

Член Республиканской партии подчеркнул, что Трамп выполняет свои обещания. Он, по его мнению, не сдаст ни одного клочка украинской земли.

"Трамп не имеет права, ведь это не по-американски и противоречит национальным интересам. Враги США могут воспринять любые уступки в отношении России как разрешение на свои преступления", – заметил Борис Пинкус.

Он считает, если Трамп не даст отпор российской агрессии на территории Украины, то Китай или Северная Корея также захотят претендовать на чужие земли.

Обратите внимание! Российский оппозиционер Владимир Милов предположил, если Дональд Трамп будет говорить о прекращении войны в Украине с Владимиром Путиным, то тот будет пытаться договориться о замораживании войны на текущей линии фронта и ослабление санкций, чтобы накопить силы. Такое "перемирие" может выгодно выглядеть для Трампа – как политический успех, а для Путина – как передышка перед новым наступлением.