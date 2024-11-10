Такое мнение высказал 24 Каналу российский оппозиционер, политический деятель Владимир Милов, отметив, что для Путина очень важно поставить войну на паузу. Также в российском МИД заявили, если со стороны США появятся сигналы по урегулированию войны в Украине, то Россия якобы сделает "максимум для того, чтобы это проанализировать и выработать ответ".

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Путину есть что предложить Трампу

Милов отметил, что Россия для США является важным источником напряжения в разных уголках мира.

На Ближнем Востоке она имеет влияние на определенные прокси-силы, которые атакуют Израиль. Также она активно участвует в геополитических играх в Африке, и там сформировала влиятельный "пояс" – в частности, контролирует военные хунты в Нигере, Мали и Буркина-Фасо.

Россия помогает Северной Корее обходить санкции и выжить ей экономически в обмен на военную поддержку. Также она является ключевым каналом коммуникации с Китаем. Поэтому Путин может продать себя как переговорщика, в частности, с Пекином.

Также сегодня США тратят огромные средства на поддержку трансатлантической безопасности и обеспечение безопасности партнерам по НАТО. Путин может пообещать Трампу уменьшение взаимной напряженности, в результате которой США придется тратить меньше средств на это,

– отметил оппозиционер.

Путину, по его мнению, есть много чего предложить Трампу, чтобы "выторговать" Украину, ведь он не имеет никаких возможностей ее захватить.

Последние месяцы он бросал все ресурсы, что у него остались, чтобы захватить еще немного украинской территории и улучшить переговорную позицию России,

– подчеркнул он.

Путин хочет выторговать 2 вещи:

заморозку конфликта на действующей линии боестолкновения, чтобы получить передышку;

ослабление санкций, чтобы иметь возможность накопить силы для подготовки нового удара, которая может занять 2 – 3 года.

"Также он попытается получить максимум из возможного по ограничению суверенитета Украины. В частности, отказ от вступления в НАТО", – пояснил Владимир Милов.

Обратите внимание! Как пишет издание The Telegraph, в "мирном плане" по войне в Украине Дональда Трампа речь может идти о создании 1200-километровой буферной зоны между Украиной и Россией. Ее охранять должны были бы военные из европейских стран.

Для Трампа будет возможность подать это "перемирие" как собственную победу. Мол, война "остановилась", ежедневных ракетных обстрелов нет, продвижения россиян – тоже. Это будет "Минск-3", выгодный и Путину – как передышка, и Трампу – как пиар.

Напомним, что как считает военный эксперт Роман Свитан, Дональду Трампу не удастся остановить войну в Украине за 24 часа, как он обещал ранее. Однако это могло бы быть реальным, если бы Украину сразу приняли в НАТО и разместили на ее территории ядерное оружие. Однако, по словам Свитана, в ближайшее время такого не будет.