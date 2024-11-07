Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявления Владимира Путина во время пресс-конференции на Валдайском форуме.

Смотрите также Поддержим, если Зеленский захочет, сроки не будем навязывать, – США о переговорах с Россией

По его словам, без нейтралитета Украины "трудно представить добрососедские отношения с ней у России". Впрочем, он заявил, что должны быть условия для досрочного урегулирования войны.

Путин возмутился из-за вступления Украины в НАТО: видео

Также Путин отметил, что новые границы Украины будут зависеть от динамики событий, происходящих, и мнения жителей исторических территорий России.

К слову, российский диктатор Владимир Путин заявил о готовности к переговорам в вопросе окончания войны, но не на базе "хотелок" Киева, а на базе "Стамбула" и реалий сегодняшнего дня.