Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяви Володимира Путіна під час пресконференції на Валдайському форумі.

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За його словами, без нейтралітету України "важко уявити добросусідські відносини з нею у Росії". Втім, він заявив, що мають бути умови для дострокового врегулювання війни.

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Також Путін зазначив, що нові кордони України залежатимуть від динаміки подій, що відбуваються, і думки жителів історичних територій Росії.

До слова, російський диктатор Володимир Путін заявив про готовність до перемовин у питанні закінчення війни, але не на базі "хотілок" Києва, а на базі "Стамбула" і реалій сьогодення.