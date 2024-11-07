Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг речника Державного департаменту США Метью Міллера.

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"Якщо президент Зеленський вирішить, що настав час переговорів з Росією, відповідно, ми підтримаємо це. І це не те, до чого США чи будь-яка інша країна будуть тиснути або підштовхувати. І ми підтримаємо його у будь-яких процесах із забезпечення справедливого і тривалого миру. Але кінцеве рішення буде приймати саме він, не ми", – наголосив Міллер.

За словами держдепа, натомість Володимир Путін не демонструє жодних ознак готовності до переговорів, окрім за тими вимогами, що влаштовують саме його, із захопленням все більшої території України.

Та додав, що це не ті переговори, в яких зацікавлений президент України Володимир Зеленський, "та й не повинен бути зацікавлений".