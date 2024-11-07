Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяви диктатора під час пресконференції на Валдайському форумі.

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Росія готова до мирних переговорів щодо України, але не на базі "хотелок" Києва, а на базі "Стамбула" та реалій сьогоднішнього дня,

– заявив Путін.

При цьому він додав, що мова має йти "не про перемир'я на пів години, не на пів року, поки снаряди "підкотили". І завів традиційну байку про співпрацю "дружніх народів". Ба більше Путін цинічно назвав український народ "братським".

"Для того щоб створити належні умови для відновлення відносин, майбутньої співпраці в інтересах двох народів, які є безумовно братськими, якби це не ускладнювалось сьогоднішніми кривавими умовами", – заявив головний терорист.

Путін привітав Трампа

Російський диктатор нарешті привітав Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах, але зробив це досить "сухо" та стримано.

"Користуючись нагодою, хочу привітати його з обранням на посаду президента Сполучених Штатів Америки. Я вже казав, що ми будемо працювати з будь-яким главою держави, якому виявить довіру американський народ", – сказав російський президент.

Також Путін зазначив, що передвиборчі заяви Трампа "заслуговують на увагу" і він готовий "вести з ним дискусію".

На питання про те, чи буде Путін особисто говорити із Трампом, лідер кремля відповів, що не бачить нічого недоречног зі свого боку, щоб йому зателефонувати.

"Не роблю цього, тому що керівники західних держав з якогось етапу ледь не кожен тиждень мені телефонували, а потім припинили. Ну, не хочуть, то й не треба", – сказав він.

