Політолог Ігор Рейтерович розповів 24 Каналу, якщо росіяни й згодні домовлятись, то лише на своїх умовах. Однак українцям їх складно назвати умовами, адже це ультиматуми кремлівського диктатора, які мають на меті схилити Україну до капітуляції.

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План Путіна

Ігор Рейтерович припустив, що Владімір Путін до інавгурації Дональда Трампа спробує захопити якомога більше українських територій.

Я думаю, що у нього нічого не вийде. Збільшення наступальних дій не відбудеться, але він докладатиме максимум зусиль,

– сказав політолог.

На його думку, висловлювання кремлівського диктатора про готовність йти на перемовини – чергова пастка. Путін говорить про це, однак водночас додає, що на нього краще не тиснути, адже необхідно враховувати інтереси Росії та тих, кого вона начебто захищає.

Це вже початок торгів і якщо країна-агресорка так себе веде, то це свідчить про те, що вона не дуже впевнено почувається,

– зауважив Ігор Рейтерович.

Ймовірно, Путін та його посіпаки й надалі робитимуть схожі заяви про мир з Україною, однак їхня позиція та деталі перемовин, за словами політолога, змінюватимуться ще багато разів. Це залежатиме від того, як розвиватиметься ситуація в адміністрації Дональда Трампа.

Цікаво! Дональд Трамп переміг на президентських виборах у США, однак офіційна інавгурація відбудеться 20 січня 2025 року.