Политолог Игорь Рейтерович рассказал 24 Каналу, если россияне и согласны договариваться, то только на своих условиях. Однако украинцам их сложно назвать условиями, ведь это ультиматумы кремлевского диктатора, которые имеют целью склонить Украину к капитуляции.

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План Путина

Игорь Рейтерович предположил, что Владимир Путин до инаугурации Дональда Трампа попытается захватить как можно больше украинских территорий.

Я думаю, что у него ничего не получится. Увеличение наступательных действий не произойдет, но он будет прилагать максимум усилий,

– сказал политолог.

По его мнению, высказывания кремлевского диктатора о готовности идти на переговоры – очередная ловушка. Путин говорит об этом, однако одновременно добавляет, что на него лучше не давить, ведь необходимо учитывать интересы России и тех, кого она якобы защищает.

Это уже начало торгов и если страна-агрессор так себя ведет, то это свидетельствует о том, что она не очень уверенно чувствует себя,

– отметил Игорь Рейтерович.

Вероятно, Путин и его приспешники и в дальнейшем будут делать похожие заявления о мире с Украиной, однако их позиция и детали переговоров, по словам политолога, будут меняться еще много раз. Это будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация в администрации Дональда Трампа.

Интересно! Дональд Трамп победил на президентских выборах в США, однако официальная инаугурация состоится 20 января 2025 года.