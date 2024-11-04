Проект под названием "Договор об урегулировании ситуации в Украине и нейтралитете Украины" датированный 7 марта 2022 года передали Украине через 11 дней после вторжения, и через неделю после начала переговоров между Украиной и Россией. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода".

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Что означало бы подписание договора

Если бы власть Украины пошла на условия договора, то страна бы превратилась в марионеточное образование, без армии и гарантий безопасности. Более того, Украина должна была отказаться от территорий, которые тогда еще были под ее контролем.

Украинская делегация во главе с лидером фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией приехала в Польшу, а оттуда полетела на вертолете в резиденцию Александра Лукашенко "Лясковичи" недалеко от польско-белорусской границы. Там они встретились с российскими представителями во главе с помощником Путина Владимиром Мединским.

Справка: Переговоры замерли в конце апреля, когда стороны спорили по основным пунктам договора, а российская армия потерпела поражение на севере Украины.

Россия предлагала статус нейтралитета Украине. И на это, казалось, Киев мог согласиться, но Россия также хотела фактически ликвидации украинской армии.

Соглашение комментирует Эрик Чиарамелла, старший научный сотрудник программы России и Евразии Фонда Карнеги за международный мир.

Он отмечает, что нейтральная страна может иметь мощную армию для самозащиты, но Россия этого не хотела.

Документ был структурирован так, будто Украина была агрессором, который был побежден на поле боя, что, конечно, не отражало реальности,

– говорит он.

Какие были пункты договора

Многие пункты договора касаются ликвидации армии. Россия стремилась прежде всего сделать Украину беззащитной. Также Киев должен был отказаться от значительной части территорий и своей культурной политики.

Пункты договора предусматривали:

Чтобы Украина сократила свою армию до 50 000 человек , включая полторы тысячи офицерского состава (это в пять раз меньше, чем Украина имела до 2022 года). Украина осталась бы только с четырьмя кораблями, 55 вертолетами и 300 танками. По состоянию на 2022 год это было даже меньше армии Беларуси (хотя ее население в пять раз меньше украинского).

, включая полторы тысячи офицерского состава (это в пять раз меньше, чем Украина имела до 2022 года). Украина осталась бы только с четырьмя кораблями, 55 вертолетами и 300 танками. По состоянию на 2022 год это было даже меньше армии Беларуси (хотя ее население в пять раз меньше украинского). Украина должна была "не разрабатывать, не производить, не покупать и не размещать на своей территории ракетные вооружения любых видов базирования с дальностью стрельбы более 250 километров". Именно столько отделяет Крымский мост от украинского Гуляйполя. Более того, Россия имела право в будущем запрещать Украине "любые другие виды вооружения, которые могут быть разработаны в результате научных исследований".

Украина должна была признать независимость так называемых Донецкой и Луганской "народных республик" – причем в пределах административных областей Украины, которые Россия до сих пор не контролирует.

– причем в пределах административных областей Украины, которые Россия до сих пор не контролирует. Именно Украина должна была бы взять на себя ответственность за восстановление инфраструктуры Донбасса, которая была разрушена с 2014 года.

Россия требовала отменить все санкции против себя, как украинские, так и международные, отозвать судебные иски против себя.

Русский язык должен был получить статус государственного , а русская церковь (УПЦ МП) восстановить все имущественные права.

, а русская церковь (УПЦ МП) восстановить все имущественные права. Наконец, Украина по планам россиян должна была отказаться от политики декомунизации. К документу они добавили перечень законов, что являются примерами "нацификации и героизации нацизма". Интересно, что под эту категорию попали законы "Об увековечении победы над нацизмом" и "О реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима".



Фрагмент договора / Фото "Радио Свободы"