Такое мнение высказал 24 Каналу директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик, подчеркнув, что Медведев озвучивает мысли Владимира Путина относительно того, как должна закончиться война, которую он развязал в Украине. Ранее Медведев сказал, что для России будет все равно, кто победит на президентских выборах в США. Также он считает, что в случае победы Камалы Харрис, в США будут руководить "министры и семья Обамы".

Важно Путин вряд ли сядет за стол переговоров, независимо от результата выборов в США, – CNN

Каких договоренностей хочет Путин

"У российской политической элиты есть определенная шизофрения, когда она с одной стороны заявляет, что никаких переговоров пока не может быть, только – выполнение их прихотей и ультиматумов. А с другой стороны Кремль передает различными способами месседж о готовности к переговорному процессу", – заметил Кулик.

Так нужно и рассматривать эти месседжи Медведева о том, что было бы хорошо США и России договориться по вопросам безопасности. Тогда мы, мол, проведем определенные "красные линии", сформируем буферные зоны, предоставим друг другу гарантии.

Однако это разговоры не об Украине, а о том, что Путин хочет договоренностей с Соединенными Штатами и напрямую переговоры с Вашингтоном об Украине, но без нее,

– объяснил он.

Пока что западные партнеры говорят о том, что любые переговоры по Украине возможны только с ее участием. Это, по его словам, очень важный тезис, которого нужно придерживаться и каждый раз напоминать Западу, что любые сепаратные переговоры с террористом являются контрпродуктивными.

Обратите внимание! Ранее Путин заявлял о том, что якобы Россия "не стремится перестроить мир". Также он цинично заявил, что якобы до "украинского кризиса довели западные страны", мол, изменения в мире начались до начала войны в Украине – Россия же "пытается отвечать им".

"То, что сейчас в алкогольном делириуме говорит Медведев, – это фактически влажные мысли самого Путина, то, о чем он грезит – принять участие в формировании нового мироустройства и вести прямые переговоры с глобальными лидерами, чтобы получить свою долю в нем и чтобы была якобы признана сила и роль России", – отметил директор Центра исследований проблем гражданского общества.

Будущее России – сырьевой придаток

Однако Россия уже давно не является глобальным, а скоро перестанет быть и региональным лидером. Она, как отметил Виталий Кулик, постепенно превращается в обычного клиента Китая, зависимого сырьевого придатка. Чем дальше, Россия готова идти на такие уступки, как банкротство и закрытие собственных предприятий, целых секторов экономики, чтобы наполнить свой рынок китайской продукцией.

Будущее России – сырьевой придаток Китая, хотя она боялась стать сырьевым придатком Запада, однако неизвестно, что хуже для нее,

– подчеркнул он.

Отметим, что в интервью российскому пропагандистскому СМИ заместитель председателя совета нацбезопасности России Дмитрий Медведев сказал, что если бы у Соединенных Штатов было "достаточно гибкости и ума" заключить с Россией договоры по безопасности, то так называемой "специальной военной операции" не было бы. Однако, добавил Медведев, Вашингтон "привык всех ломать через колено" и он исходит из принципа "исключительности интересов США". По его мнению, это "большая ошибка", и это их "когда-то погубит".