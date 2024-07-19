Нет сомнений, что такое поведение этих стран представляет угрозу. Об этом 24 Каналу рассказал президент ОО "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов, отметив, что любые учения России или Китая нацелены на войну и экспансию.

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Что свидетельствует о готовности России воевать за Тайвань

Не стоит недооценивать российские флоты и их способности, особенно когда они работают с китайцами. Более того, американская разведка сообщала, что Россия планирует участвовать в войне за Тайвань. Об этом еще в 2023 году говорили сами тайваньцы.

Надо посмотреть на целый комплекс действий России и Китая в регионе. Зафиксировано более 120 маневров, которые Россия и КНР осуществили вокруг Японии за 2023 год. Россияне периодически даже участвуют в отдаленных учениях Пекина.

Нынешние учения очень четко показывают направление того, где Россия прислуживает Китаю. Это как раз Южная Корея, Тайвань, Филиппины. Китайская пропаганда прямо заявляет, что Россия и Китай якобы сдерживают демократию, как-то ее защищают,

– отметил Артур Харитонов.

Ключевым в этих учениях является то, что стороны отрабатывали потопление американской субмарины. Известно, что подводные лодки являются одним из главных элементов обороны в Индо-Пацифике и они, безусловно, будут участвовать в оборонительных операциях насчет Тайваню и Филиппин.

Согласно американской экспертизе говорится о том, что россияне передавали китайцам практики, которые у них еще были во времена СССР. Они имели большой опыт изучения американского подводного флота и теперь передают эти навыки, повышают оперативную совместимость для проведения совместных маневров, иными словами – войны,

– подчеркнул Харитонов.

Судя по этому, надо понимать, что Россия готовится к новой агрессии. А безопасность Евроатлантики и Индо-Пацифики неразрывно связаны, то есть для нас Япония, Филиппины, Тайвань такие же близкие, как Европа. Между нами только одна страна – Россия.