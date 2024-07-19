Немає сумнівів, що така поведінка цих країн становить загрозу. Про це 24 Каналу розповів президент ГО "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов, зауваживши, що будь-які навчання Росії чи Китаю націлені на війну та експансію.

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Що свідчить про готовність Росії воювати за Тайвань

Не варто недооцінювати російські флоти та їхні спроможності, особливо коли вони працюють з китайцями. Ба більше, американська розвідка повідомляла, що Росія планує брати участь у війні за Тайвань. Про це ще у 2023 році говорили самі тайванці.

Треба подивитися на цілий комплекс дій Росії та Китаю в регіоні. Зафіксовано понад 120 маневрів, які Росія та КНР здійснили довкола Японії за 2023 рік. Росіяни періодично навіть беруть участь у віддалених навчаннях Пекіна.

Нинішні навчання дуже чітко показують напрямок того, де Росія прислуговує Китаю. Це якраз Південна Корея, Тайвань, Філіппіни. Китайська пропаганда прямо заявляє, що Росія та Китай нібито стримують демократію, якось її захищають,

– зауважив Артур Харитонов.

Ключовим у цих навчаннях є те, що сторони відпрацьовували потоплення американської субмарини. Відомо, що підводні човни є одним з головних елементів оборони в Індо-Пацифіці й вони, безумовно, братимуть участь в оборонних операціях щодо Тайваню та Філіппін.

Згідно з американською експертизою мовиться про те, що росіяни передавали китайцям практики, які в них ще були за часів СРСР. Вони мали великий досвід вивчення американського підводного флоту й тепер передають ці навички, підвищують оперативну сумісність для проведення спільних маневрів, інакшими словами – війни,

– підкреслив Харитонов.

Судячи з цього, треба розуміти, що Росія готується до нової агресії. А безпека Євроатлантики та Індо-Пацифіки нерозривно пов'язані, тобто для нас Японія, Філіппіни, Тайвань такі ж близькі, як Європа. Між нами лише одна країна – Росія.