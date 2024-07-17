Про це заявила китайська правозахисниця Дженніфер Цзен. Однак наразі жодних офіційних коментарів від уряду країни стосовно інформації про інсульт та стан Сі Цзіньпіна оприлюднено не було.

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Чи правда, що у Сі Цзіньпіна стався інсульт

Сі Цзіньпін міг перенести інсульт під час третього пленарного засідання ЦК Компартії Китаю,

– заявила китайська дисидентка.

За її словами, ще з учорашнього дня китайські соціальні мережі буквально вирують новинами про те, що сталося щось "серйозне". Зокрема, як пишуть ЗМІ, про це повідомили працівники Пекінського університету, який закінчили нібито багато китайських високопосадовців.

Дженніфер Цзен також зауважує, що попри важливість заходу, який мав відбутися ще в березні, але згодом був перенесений на 15 – 18 липня, їй не вдалося знайти жодної "свіжої" фотографії чи відео звідти.

Водночас у Пекіні цю інформацію наразі не коментували, а китайська преса, як зазначається, усіляко оминає цю тему. Тож станом на цю хвилину достеменно невідомо, чи правдивими є ці заяви.

Нагадаємо, що нещодавно Сі Цзіньпін зустрічався з прем'єром Угорщини, але в ЄС розкритикували візити Орбана до Москви та Пекіна. Там роздумують над тим, як покарати Угорщину. Серед варіантів – бойкот зустрічей і навіть позбавлення Будапешта головування в Раді ЄС.