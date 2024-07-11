Дипломати ЄС підкреслюють важливість захисту європейського законодавства та обмеження маневру Орбана. Зауважимо, що частину з них, які відбулися у липні, вже бойкотували.

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Яке покарання може очікувати на Угорщину

За інформацією видання, низка країн-членів ЄС обговорюють можливість бойкоту традиційних неформальних міністерських зустрічей, які відбуваються в Угорщині під час її головування. Деякі з них вже бойкотували зустрічі, що відбулися з початку липня.

Менша група держав Євросоюзу також почала неформальні дискусії про те, як використати договір про ЄС для обмеження простору для маневру Орбана під час його головування. Серед розглянутих варіантів – позбавлення Угорщини головування в Раді Євросоюзу.

Інституції ЄС не повинні потрапити в пастку Орбана. Законодавство ЄС має використовуватися для захисту союзу,

– зазначив європейський дипломат на умовах анонімності.

Водночас міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен підкреслила, що дії Орбана є вагомим аргументом на користь усунення одностайності в ухваленні рішень у ЄС, особливо з питань зовнішньої політики.

За її словами, Орбан має зрозуміти, що країни не можуть бути "абстрактними, нейтральними спостерігачами" війни Росії проти України, і що всі сторони повинні чітко визначити свою позицію.

Зауважимо, що незабаром Орбан має зустрітися із Трампом у Флориді. Через це виникає занепокоєння, що угорський прем'єр працює посередником Путіна.