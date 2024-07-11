Реакція Росії на проведення наступного Саміту миру вкотре дає світу зрозуміти, що ніякі мирні перемовини з нею вести не можна. Таку думку в інтерв'ю 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

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Росії не буде на другому Саміті миру

Росія відмовилася брати участь у наступному Саміті миру. За словами заступника глави МЗС Росії Міхаїла Галузіна, вони чують "колишню

риторику в марному розрахунку" та "проштовхування формули Зеленського". Ба більше, Галузін цинічно додав, що Росія у цьому вбачає свідоме ігнорування інших ініціатив врегулювання "української кризи".

Це ситуативна заява від людини, яка не впливає на жодні процеси. Просто інформаційний привід, не більше. Треба без ілюзій дивитись на те, що відбувається. Росія нині перебуває в афективному стані. Вона не розуміє, що відбувається по лінії фронту та загалом у світі. Тому вони продовжуватимуть робити ці пропагандистські класичні заяви, і самі показують, що Росія – країна, з якою сьогодні вкрай невигідно сідати не те що за стіл переборів, а взагалі мати якісь відносини,

– наголосив Михайло Подоляк.

На думку радника голови ОП, найважливіше, аби ефективний маршрут до справедливого миру. З Росією чи без.

"Для того, щоб другий Саміт миру був також ефективним та мав певні результативні наслідки, потрібно, щоб працювали в повному обсязі інструменти примусу на Росію: щоб вона втрачала в цій війні дедалі більше, щоб економічно мала збитки від війни, які тільки зростатимуть, щоб собівартість війни збільшувалась", – пояснив Подоляк.

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Зокрема, на Росію має бути дипломатичний тиск, але вже на іншому рівні. Оскільки навіть позачергове засідання Радбезу ООН щодо удару по дитячій лікарні модерувала сама ж Росія. Тож було б дивно очікувати якихось результативних дій, декларацій чи резолюцій.

"На мій погляд, це виглядає вкрай абсурдно і до другого Саміту миру необхідно вирішити", – додав Подоляк.