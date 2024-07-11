Про це повідомляють російські ЗМІ. Російський посадовець зазначив, що Кремлю з Самітом миру вже "все зрозуміло", передає 24 Канал.
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У Росії висловилися про участь у другому Саміті миру
Заступник глави МЗС Росії Міхаіл Галузін сказав, що Москва вважає плани Києва і Заходу на новий захід "спробою реабілітуватися за провал нещодавньої конференції у Швейцарії".
Російський посадовець додав, що Москві "все вже зрозуміло" стосовно другого Саміту миру. Галузін також сказав, що ця зустріч "має риторику на проштовхування безвихідної й ультимативної формули Зеленського".
Україна хоче провести другий Саміт миру до виборів у США
- Журналісти Bloomberg, посилаючись на слова анонімного українського чиновника, писали, що Україна хоче провести другий Саміт миру, запросивши на цей захід Росію. Сам саміт, за інформацією видання, наша держава хоче провести до виборів у США.
- Український чиновник наголосив, що перспектива повернення Дональда Трампа до влади означає, що військова підтримка може суттєво послабитися. Саме тому і треба провести Саміт миру до цього часу.
- Деякі західні союзники наголосили виданню, що зустріч має бути ретельно підготовленою, з чіткими цілями й керованими очікуваннями. Окремі спікери переконані, що не вдасться провести спільний захід за участі України і Росії разом.