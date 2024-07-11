Про це повідомляють російські ЗМІ. Російський посадовець зазначив, що Кремлю з Самітом миру вже "все зрозуміло", передає 24 Канал.

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У Росії висловилися про участь у другому Саміті миру

Заступник глави МЗС Росії Міхаіл Галузін сказав, що Москва вважає плани Києва і Заходу на новий захід "спробою реабілітуватися за провал нещодавньої конференції у Швейцарії".

Російський посадовець додав, що Москві "все вже зрозуміло" стосовно другого Саміту миру. Галузін також сказав, що ця зустріч "має риторику на проштовхування безвихідної й ультимативної формули Зеленського".

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