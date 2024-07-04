Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що про фінал війни говорить кандидат потужної партії країни, яка є нашим ключовим партнером. Тому Україна має знати, чи цей план не передбачає втрату суверенітету, територій і життів українських військових.

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Умови для завершення війни

Якщо сьогодні хтось говорить, що готовий досить швидко закінчити війну, але це закінчення буде стимулюванням Росії до подальшого геноциду – це одна справа. Якщо є технології, які дозволять приборкати геноцидні наміри Росії – це інша справа.

Мовиться загалом про стратегію існування демократії, міжнародного, глобального права. Адже Україна на відміну від Росії веде війну саме в межах цих норм.

Україна чітко фіксує, що в нас є розуміння фіналу цієї війни, конкретна дорожня карта. Ми усвідомлюємо, що війна має закінчитись, але для цього потрібні інструменти примусу,

– підкреслив Михайло Подоляк.

Україна наполягає, щоб ці інструменти примусу були використані між першим і другим самітом у повному обсязі. Насамперед мовиться про військову допомогу, зняття всіх залишкових заборон на удари по території Росії, економічні санкції, ізоляція.

Михайло Подоляк наголосив, що не може бути такого, щоб міністр внутрішніх справ Росії Колокольцев приїздив у Нью-Йорк на зустріч із заступником генсека ООН Жан-Пєром Лакруа для того, щоб обговорити участь Росії у миротворчих місіях. Це є проявом найбільшого цинізму.

Якщо ці інструменти використовуватимуть у повному обсязі, то Росія буде змушена прийняти інші правила фіналу цієї війни,

– додав радник голови ОПУ.

Росія вже перебуває у передреволюційному стані. Як тільки будуть завдані масштабовані удари по лінії фронту, ми побачимо зовсім інші внутрішньоелітні стосунки всередині країни-агресорки. Вона більше не буде імперією, яка хоче диктувати якісь правила.