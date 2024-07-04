Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что о финале войны говорит кандидат мощной партии страны, которая является нашим ключевым партнером. Поэтому Украина должна знать, не предусматривает ли этот план потерю суверенитета, территорий и жизней украинских военных.

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Условия для завершения войны

Если сегодня кто-то говорит, что готов достаточно быстро закончить войну, но это окончание будет стимулированием России к дальнейшему геноциду – это одно дело. Если есть технологии, которые позволят обуздать геноцидные намерения России – это другое дело.

Говорится в целом о стратегии существования демократии, международного, глобального права. Ведь Украина в отличие от России ведет войну именно в рамках этих норм.

Украина четко фиксирует, что у нас есть понимание финала этой войны, конкретная дорожная карта. Мы осознаем, что война должна закончиться, но для этого нужны инструменты принуждения,

– подчеркнул Михаил Подоляк.

Украина настаивает, чтобы эти инструменты принуждения были использованы между первым и вторым саммитом в полном объеме. Прежде всего говорится о военной помощи, снятие всех остаточных запретов на удары по территории России, экономических санкциях, изоляции.

Михаил Подоляк отметил, что не может быть такого, чтобы министр внутренних дел России Колокольцев приезжал в Нью-Йорк на встречу с заместителем генсека ООН Жан-Пером Лакруа для того, чтобы обсудить участие России в миротворческих миссиях. Это является проявлением наибольшего цинизма.

Если эти инструменты будут использовать в полном объеме, то Россия будет вынуждена принять другие правила финала этой войны,

– добавил советник председателя ОПУ.

Россия уже находится в предреволюционном состоянии. Как только будут нанесены масштабируемые удары по линии фронта, мы увидим совсем другие внутриэлитные отношения внутри страны-агрессора. Она больше не будет империей, которая хочет диктовать какие-то правила.