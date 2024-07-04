Так, кремлевский хозяин заявил, что поддержит предложения действующего кандидата на пост президента США, потому что тот якобы "говорит искренне". Свою позицию он озвучил 4 июля на пресс-конференции после саммита Шанхайской организации сотрудничества в Алматы.

Смотрите также Путин в очередной раз выдвинул ультиматум о прекращении огня

Что ответил Путин на предложения Трампа

Я не знаком с его возможными предложениями относительно того, как он намерен это сделать, и это, конечно, ключевой вопрос. Но я не сомневаюсь, что он говорит это искренне, и мы это поддержим,

– заявил диктатор.

Соответствующие тезисы со стороны российского "царя" прозвучала на фоне ранее сделанного президентом Украины Владимиром Зеленским призыва к Трампу обнародовать свой план "быстрого прекращения войны" с Россией.

Напомним, что Дональд Трамп несколько раз говорил, что закончит войну в Украине, усадив Зеленского и Путина за стол переговоров. А недавно СМИ обнародовали сценарий окончания войны, сформированный советниками кандидата в президенты от Республиканской партии. Он предусматривает прекращение огня на линии соприкосновения.

В случае, если Украина не согласится на переговоры, США прекратят поставлять ей помощь. А если Россия не захочет договариваться, тогда США, наоборот, усилят помощь Украине. Кроме того, за Киевом остается право не признавать официально оккупированные территории за страной-агрессором.