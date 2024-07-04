Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 Канал. Кремлевский хозяин снова намекнул на "недобропорядочность" нашего государства в этом вопросе, хотя настоящие претензии должны возникать только в сторону Кремля.

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Какие условия выдвинул Путин

Россия не может объявить о прекращении огня, поскольку не уверена в ответных действиях украинской стороны,

– заявил российский диктатор.

В то же время, по его словам, любое прекращение огня без достижения договоренностей по Украине невозможно. Поэтому московский "царь" выдвинул свои условия для так называемых "договоренностей" между Кремлем и Киевом.

"Украина для прекращения огня должна согласиться на такие шаги по демилитаризации, которые были бы необратимыми и приемлемыми для России", – абсурдно подчеркнул Путин.

Путин уже предлагал Украине "переговоры" на собственных условиях