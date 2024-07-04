Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал. Кремлівський господар знову натякнув на "недоброчесність" нашої держави у цьому питанні, хоча справжні претензії повинні виникати лише у бік Кремля.
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Які умови висунув Путін
Росія не може оголосити про припинення вогню, оскільки не впевнена у діях у відповідь української сторони,
– заявив російський диктатор.
Водночас, за його словами, будь-яке припинення вогню без досягнення домовленостей щодо України неможливе. Тож московський "царь" висунув свої умови для так званих "домовленостей" між Кремлем і Києвом.
"Україна для припинення вогню має погодитися на такі кроки щодо демілітаризації, які були б незворотними та прийнятними для Росії", – абсурдно наголосив Путін.
Путін вже пропонував Україні "перемовини" на власних умовах
- 14 червня Путін заявив, що Кремль буцімто "хоч завтра готовий сісти за стіл переговорів", однак за певних умов.
- Диктатор поставив ультиматум, що готовий сісти за стіл перемовин, якщо Київ назавжди відмовиться від планів вступити до НАТО, а ЗСУ вийдуть з так званих "нових російських регіонів". Фактично диктатор хоче, щоб Україна віддала Росії Херсонську, Запорізьку, Донецьку та Луганську області.
- А ще, мовляв, йому для мирного врегулювання також потрібен нейтральний, позаблоковий, без'ядерний статус України, і традиційно її "демілітаризація та денацифікація".