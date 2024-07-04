Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал. Кремлівський господар знову натякнув на "недоброчесність" нашої держави у цьому питанні, хоча справжні претензії повинні виникати лише у бік Кремля.

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Які умови висунув Путін

Росія не може оголосити про припинення вогню, оскільки не впевнена у діях у відповідь української сторони,

– заявив російський диктатор.

Водночас, за його словами, будь-яке припинення вогню без досягнення домовленостей щодо України неможливе. Тож московський "царь" висунув свої умови для так званих "домовленостей" між Кремлем і Києвом.

"Україна для припинення вогню має погодитися на такі кроки щодо демілітаризації, які були б незворотними та прийнятними для Росії", – абсурдно наголосив Путін.

Путін вже пропонував Україні "перемовини" на власних умовах