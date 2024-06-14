Нові путінські заяви прозвучали під час зустрічі із керівництвом міністерства закордонних справ Росії сьогодні, 14 червня.

Дивіться також Китай просуває свій "мирний план" перед Самітом миру у Швейцарії, – Reuters

"Росія хоч завтра готова сісти за стіл переговорів щодо України", – заявив Путін.

Також кремлівський диктатор взявся ставити умови для переговорів. Мовляв, українські війська мають бути виведені з усієї території "нових російських регіонів", а Київ має заявити про намір відмовитись від планів вступити до НАТО.

Путін бреше про повне припинення конфлікту

Тобто, Путін не лише цинічно бреше про готовність вивести війська і припинити вогонь, не лише бреше про початок повномасштабного вторгнення, а цілком серйозно вважає нормальним заявляти, що незаконно окуповані росіянами території України мають залишити наші ж війська. Тобто, вдерлись вони, а вивести війська маємо ми. Цей сюр, схоже, диктатора ніяк не бентежить.

Бо, бачте, як заявив Путін, "ідеться не про заморожування конфлікту, а про повне його припинення".

Та, на щастя, Путіну вже ніхто не вірить: ні його обіцянкам, ні його залякуванням, ні шантажу і перекручуванню фактів. Так, як у 2022 році Путін обіцяв, що Росія ніколи не нападе на Україну, так і зараз він не стримає свої обіцянки. Це розуміє не лише Україна, а й увесь цивілізований світ.

Путін хоче скасування санкцій

"Базові угоди щодо мирного врегулювання української кризи мають бути зафіксовані. Зрозуміло, пропонується скасування санкцій проти Росії", – далі почав ставити умови Путін.

Ще раз: увесь шантаж знову зводиться до того, що Захід має знати санкції проти Росії. Принаймні тут логіка Путіна зрозуміла – скрутні часи для економіки Росії вимусили його вдатись до маніпуляцій і благань послабити санкції.

Звісно, Путін також" вимагає" нейтральний, позаблоковий, без'ядерний статус України, її "демілітаризація та денацифікація". Тут навіть коментувати нічого, адже нацисти у цій війні – росіяни, і саме російська армія наразі проходить успішну демілітаризацію в Україні.

А закінчив Путін усе дуже голослівно. Він сказав, що Росія нібито сьогодні робить "ще одну реальну мирну пропозицію", та якщо Захід та Київ відмовляться, то "відповідальність за кровопролиття буде на них".