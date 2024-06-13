За словами дипломатів, з наближенням Саміту миру Китай активізував свою інформаційно-пропагандистську діяльність. Зокрема, це відбувається через зустрічі з іноземними високопосадовцями, телефонні дзвінки та повідомлення іноземним представництвам на китайській платформі WeChat.

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Як Китай намагається просувати свій "мирний план"

Спеціальний посланник Пекіна у справах Євразії Лі Хуей минулого місяця відвідав Туреччину, Єгипет, Саудівську Аравію та Об'єднані Арабські Емірати і зустрівся з офіційними особами країн, що розвиваються, в їхніх посольствах у Пекіні.

Пояснюючи свою відсутність на Саміті миру, Китай намагається залучити країни, що розвиваються, до свого "мирного плану" з шести пунктів, який він оприлюднив разом з Бразилією минулого місяця. У розмовах з дипломатами Китай не критикував саміт у Швейцарії і прямо не просив утриматися від участі, але зазначав, що саміт може продовжити війну.

Втім, двоє депутатів заявили про те, що Китай говорив західним країнам, що низка держав, які розвиваються, поділяють його погляди на Саміт миру.

Зверніть увагу! Представлена китайська пропозиція передбачає проведення міжнародної мирної конференції "у належний час, що визнається як Росією, так і Україною, з рівною участю всіх сторін та чесним обговоренням всіх мирних планів".

Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров припустив, що Китай міг би організувати таку конференцію, а російський диктатор Владімір Путін висловив підтримку китайському плану.

Минулого тижня міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що 45 країн підтримали китайську пропозицію, і більше двох десятків або приєдналися до неї, або "серйозно розглядають" її.

"Китай щиро сподівається, що мирна конференція не перетвориться на платформу для створення блокового протистояння. Не бути присутнім на ній не означає не підтримувати мир", – заявила речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін.

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