Зазначимо, що Саміт миру у Швейцарії запланований на 15 – 16 червня. На захід щодо України було запрошено всіх світових лідерів – за винятком Росії.
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Заява президентки Швейцарії
Віола Амгерд заявила, що Саміт має на меті створити діалогову платформу, на якій світ зробить перший крок до досягнення миру в Україні. Водночас вона зазначає, що за підсумками конференції угоду підписати не вдасться.
Для миру обидві сторони повинні бути за столом переговорів. На цей момент це здається неможливим. Росія могла б узяти участь у можливій наступній конференції,
– сказала вона.
За її словами, мова не йтиме про мир в Україні у вузькому сенсі. Йтиметься про гуманітарні питання, ядерну безпеку, свободу судноплавства та продовольчу безпеку – які і є шляхом до миру.
"Ми хочемо побудувати довіру і шукати розв'язання цих питань, які є важливими для цивільного населення, а згодом і для миру", – сказала президентка Швейцарії.
Саміт у Швейцарії
- Раніше Володимир Зеленський розповів, що на Саміті головними будуть 3 питання з 10, які запропоновані у Формулі миру. Це енергетична безпека, ядерна безпека, питання вільного судноплавства (це наша харчова безпека) і неблокування Чорного та Азовського морів. Після цього почнеться напрацювання конкретних пропозиції, які згодом передадуть Росії.
- Говорячи про Саміт у Швейцарії канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що "мирних переговорів там ще не буде". До цього ще "далеко", оскільки Росія вірить, що вона може досягти своїх цілей на полі бою.
- Також на конференції розглянуть питання обміну, що включає обмін всіх на всіх та повернення українських дітей
- Загалом свою участь у саміті вже підтвердили 107 країн світу. Водночас є країни, які відмовилися брати участь у заході – наприклад, Китай. Москву не запрошували на саміт, щоб вона не почала блокувати всі ініціативи підряд.