Саміт миру стане подією, на яку довго чекали. Саме там країни вироблять спільну переговорну позицію і передадуть її Росії.

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Що розглянуть на Саміті миру

Ці питання – енергетична безпека, ядерна безпека, питання вільного судноплавства (це наша харчова безпека) і неблокування Чорного і Азовського морів. Питання обміну, тобто гуманітарний трек, до якого входить два підпитання, – це обмін всіх на всіх і повернення українських дітей, які були силою депортовані в Росію,

– повідомив Зеленський.

Таким чином, Україна сподівається повернути всіх бійців, які перебувають у російському полоні. Це дуже болюче питання, адже ворог гальмує обміни. Зеленський визнав, що обміни ідуть повільніше, ніж хотілося.

Що буде далі

Якщо всі країни, які будуть на Саміті миру, підтримають ці три питання, розпочнуться детальні напрацювання і вирішення питань з російською стороною – при посередництві країн. Тоді Саміт миру стане справді практичним майданчиком.

"Оце перші треки, які ми будемо розглядати на першій зустрічі на рівні голів держав на Саміті миру у червні. Якщо буде позитивно підтримано ці треки як перші, як перша ластівка на шляху до справедливого миру і вирішення всіх криз, які принесла Росія цією війною нам на нашу землю, то тоді будуть установлені держави, які повинні будуть довести всі ці питання до позитивного результату", – висловив сподівання президент.

Цікаво! В ОП назвали, чого вимагають на саміті. Одна з вимог – щоб міжнародна спільнота фіксувала неможливість толерування Росії.