Як зазначив президент України, Владімір Путін боїться втратити владу, гроші, а головне – підтримку народу. Про це заявив Зеленський під час спілкування з ліцеїстами, курсантами та викладачами Національної академії ДПСУ імені Богдана Хмельницького.

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Російські погрози

Володимир Зеленський зауважив, що ворог – це "хворі на голову люди". Саме тому неможливо повністю сказати, спроможні окупанти на ядерний удар, чи ні. За словами президента, з хворою людиною складно сказати до кінця.

Водночас український президент зазначив, що попри "цю хворобу", Путін дуже любить себе, дуже боїться втратити владу та гроші, а найголовніше – втратити підтримку суспільства.

Все це, що я перерахував: життя, крісло, суспільство і "червона лінія", яку ядерна зброя перетинає з усім світом, це факт. Навіть ті країни, які балансують між нами та Росією і не можуть визначитися, навіть ці країни відвернуться від Росії після ядерного удару будь-якого масштабу по будь-якій території,

– сказав президент.

Зеленський вважає, що люди, які бояться втратити гроші, владу та свої життя, ніколи не застосують ядерну зброю. Як пояснив президент, інакше їх ліквідують – не важливо як, однак це станеться.

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