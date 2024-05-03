Как отметил президент Украины, Владимир Путин боится потерять власть, деньги, а главное – поддержку народа. Об этом заявил Зеленский во время общения с лицеистами, курсантами и преподавателями Национальной академии ГПСУ имени Богдана Хмельницкого.
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Российские угрозы
Владимир Зеленский отметил, что враг – это "больные на голову люди". Именно поэтому невозможно полностью сказать, способны оккупанты на ядерный удар, или нет. По словам президента, с больным человеком сложно сказать до конца.
В то же время украинский президент отметил, что несмотря на "эту болезнь", Путин очень любит себя, очень боится потерять власть и деньги, а самое главное – потерять поддержку общества.
Все это, что я перечислил: жизнь, кресло, общество и "красная линия", которую ядерное оружие пересекает со всем миром, это факт. Даже те страны, которые балансируют между нами и Россией и не могут определиться, даже эти страны отвернутся от России после ядерного удара любого масштаба по любой территории,
– сказал президент.
Зеленский считает, что люди, которые боятся потерять деньги, власть и свои жизни, никогда не применят ядерное оружие. Как пояснил президент, иначе их ликвидируют – не важно как, однако это произойдет.
Ядерное оружие: последние новости
- Недавно россияне начали угрожать Польше из-за расширения ядерной миссии НАТО на территорию страны. Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что соответствующие объекты станут целью номер один. Также россиянин в очередной раз выразил обеспокоенность ситуацией.
- Журналисты CNN сообщали, что Россия пытается разработать ядерное космическое оружие для уничтожения спутников. Это новое оружие создаст импульс электромагнитной энергии и поток высокозаряженных частиц, которые будут продираться через пространство, чтобы нарушить работу спутников, вращающихся вокруг Земли.
- В то же время 24 апреля Россия наложила вето на резолюцию ООН по предотвращению опасных гонок ядерных вооружений в космическом пространстве. Посол России в ООН Василий Небензя назвал резолюцию "абсолютно абсурдной и политизированной". При этом Кремль утверждает, что не планирует разрабатывать такое оружие, однако в связи с такими действиями правительство "может что-то скрывать".