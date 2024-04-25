Ядерні об'єкти країн Альянсу після розміщення на території Польщі стануть законною військовою ціллю для Росії. За даними пропагандистських ЗМІ, про це заявив заступник міністра закордонних справ країни-агресорки Сергій Рябков, передає 24 Канал.

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"Відповідні об'єкти точно стануть ціллю"

Росія вкотре вдалася до погроз через буцімто загрозу з боку Північноатлантичного альянсу. Обурення російської влади спричинили останні обговорення щодо розміщення ядерних об'єктів НАТО на території Польщі. Однак пропагандистам вочевидь ця ідея не надто сподобалась.

Усі ті політики, які зараз з власних причин захоплено обговорюють у Польщі та за її межами таку схему, мають зрозуміти: зрушення у цьому напрямі безпеки Польщі не додадуть, а відповідні об'єкти точно стануть ціллю. І в нашому військовому плануванні вони будуть на передньому плані,

– заявив російський дипломат Рябков.

За його словами, розширення ядерної місії НАТО нібито має "дестабілізуючий та загрозливий" характер. Водночас як зазначив дипломат, наближення ядерної зброї Альянсу до кордонів Росії загострює загрозу для Москви. Він назвав дискусію про розміщення ядерних об'єктів НАТО в Польщі "історією, що розвивається", за якою країна-агресорка продовжить стежити.

Що цьому передувало