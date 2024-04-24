За словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, в Альянсу наразі немає планів стосовно розміщення ядерної зброї в інших країнах. Про це він заявив під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.
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Розгортання ядерної зброї в інших країнах
Під час пресконференції один із журналістів запитав Генсека НАТО про те, чи ведуться розмови в Альянсі про те, щоб розширити програму спільного використання ядерної зброї.
Цього не планується,
– відповів Столтенберг.
Нагадаємо, що раніше Дуда заявляв про те, що розміщення ядерної зброї у Польщі, вже деякий час є предметом польсько-американських переговорів.
Заяви Дуди про розміщення ядерної зброї у Польщі: що відомо
- У понеділок, 22 квітня, Дуда заявив про те, що його країна готова до розміщення ядерної зброї на своїй території. Він вказав, що усе через дії Росії, яка в районі Кенігсберга нарощує мілітаризацію, а до Білорусі переміщено ядерну зброю.
- Відомо, що ця заява не сподобалася прем'єру Польщі Дональду Туску, який під час урядової пресконференції заявив, що з нетерпінням чекає зустрічі з польським президентом.
- В Кремлі довго не чекали і одразу відреагували на такі заяви польського президента. Представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала їх провокативними. Також вона зазначила, що польська влада вже давно веде свою ворожу політику проти Росії.