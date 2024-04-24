За словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, в Альянсу наразі немає планів стосовно розміщення ядерної зброї в інших країнах. Про це він заявив під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

Дивіться також Є больові точки: як можна позбавити Байдена ядерного страху

Розгортання ядерної зброї в інших країнах

Під час пресконференції один із журналістів запитав Генсека НАТО про те, чи ведуться розмови в Альянсі про те, щоб розширити програму спільного використання ядерної зброї.

Цього не планується,

– відповів Столтенберг.

Нагадаємо, що раніше Дуда заявляв про те, що розміщення ядерної зброї у Польщі, вже деякий час є предметом польсько-американських переговорів.

Заяви Дуди про розміщення ядерної зброї у Польщі: що відомо