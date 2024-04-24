По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, у Альянса пока нет планов по размещению ядерного оружия в других странах. Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

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Развертывание ядерного оружия в других странах

Во время пресс-конференции один из журналистов спросил Генсека НАТО о том, ведутся ли разговоры в Альянсе о том, чтобы расширить программу совместного использования ядерного оружия.

Этого не планируется,

– ответил Столтенберг.

Напомним, что ранее Дуда заявлял о том, что размещение ядерного оружия в Польше, уже некоторое время является предметом польско-американских переговоров.

Заявления Дуды о размещении ядерного оружия в Польше: что известно