По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, у Альянса пока нет планов по размещению ядерного оружия в других странах. Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.
Смотрите также Есть болевые точки: как можно избавить Байдена от ядерного страха
Развертывание ядерного оружия в других странах
Во время пресс-конференции один из журналистов спросил Генсека НАТО о том, ведутся ли разговоры в Альянсе о том, чтобы расширить программу совместного использования ядерного оружия.
Этого не планируется,
– ответил Столтенберг.
Напомним, что ранее Дуда заявлял о том, что размещение ядерного оружия в Польше, уже некоторое время является предметом польско-американских переговоров.
Заявления Дуды о размещении ядерного оружия в Польше: что известно
- В понедельник, 22 апреля, Дуда заявил, что его страна готова к размещению ядерного оружия на своей территории. Он указал, что все из-за действий России, которая в районе Кенигсберга наращивает милитаризацию, а в Беларусь перемещено ядерное оружие.
- Известно, что это заявление не понравилось премьеру Польши Дональду Туску, который во время правительственной пресс-конференции заявил, что с нетерпением ждет встречи с польским президентом.
- В Кремле долго не ждали и сразу отреагировали на такие заявления польского президента. Представительница МИД России Мария Захарова назвала их провокационными. Также она отметила, что польские власти уже давно ведет свою враждебную политику против России.